Пхеньян, , 14:23 — REGNUM В КНДР амнистируют некоторых заключенных. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение принято Президиумом Верховного Народного Собрания (ВНС) по случаю 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира.

Известно, что освобождению подлежат лица, приговоренные за преступления «перед родиной и народом». О количестве людей, подпадающих под этот процесс, не сообщается.

Решение о помиловании вступит в силу с 30 января.

В прошлый раз об амнистии заключенных в КНДР объявили в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро поручил пересмотреть планы по выстраиванию отношений с США, которые продолжают оказывать давление на Пхеньян.

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