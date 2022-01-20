Пхеньян, 20 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В КНДР амнистируют некоторых заключенных. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение принято Президиумом Верховного Народного Собрания (ВНС) по случаю 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира.

Известно, что освобождению подлежат лица, приговоренные за преступления «перед родиной и народом». О количестве людей, подпадающих под этот процесс, не сообщается.

Решение о помиловании вступит в силу с 30 января.

В прошлый раз об амнистии заключенных в КНДР объявили в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро поручил пересмотреть планы по выстраиванию отношений с США, которые продолжают оказывать давление на Пхеньян.

Читайте также: Ким Чен Ын призвал пересмотреть отношение КНДР к США