Амстердам, 20 января 2022, 14:22 — REGNUM В Нидерландах правящие партии «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и «Демократы 66» (D66) предложили отправить специальную группу по кибератакам на Украину для помощи в борьбе с «хакерскими атаками из России», сообщает RTL Nieuws.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США вместе с союзниками найдут «подходящий ответ» России, если станет известно, что Москва совершает кибератаки против Украины.
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