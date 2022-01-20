Амстердам, 20 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Нидерландах правящие партии «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и «Демократы 66» (D66) предложили отправить специальную группу по кибератакам на Украину для помощи в борьбе с «хакерскими атаками из России», сообщает RTL Nieuws.

Нидерланды

«Мы бы предпочли, чтобы Нидерланды направили оперативную группу по кибератакам, чтобы гарантировать защищенность цифровой инфраструктуры Украины от российских хакерских атак», — заявил парламентарий от партии «Демократы 66» Шурд Шурдсма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США вместе с союзниками найдут «подходящий ответ» России, если станет известно, что Москва совершает кибератаки против Украины.

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