Мельбурн, Австралия, 20 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Ником Кирьосом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев 31 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 9 брейков.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.