Москва, 20 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Повышение пенсий на уровень выше инфляции поможет поддержать граждан в условиях непростой экономической ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Повышение пенсий на уровень выше инфляции, которое поручил провести президент, поможет поддержать наших граждан в условиях непростой экономической ситуации», — сказала Яровая.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. Выплаты будут проиндексированы на уровень выше инфляции — на 8,6%, средний размер выплат составит 18 984 рубля.

Получившим пенсию в декабре 2021 года — январе 2022 года пенсию доиндексируют.

Также Госдума на пленарном заседании приняла в итоговом, третьем чтении закон о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Пенсия будет начисляться автоматически, идти в отделения Пенсионного фонда и доказывать свою принадлежность к малочисленным народам уже будет не нужно, отметила Яровая.