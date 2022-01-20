Москва, , 14:20 — REGNUM Две атомных подводных лодки, которые усилили возможности морских сил ядерного сдерживания, а также одну большую дизель-электрическую подводную лодку получил в четвертом квартале минувшего года Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом 20 января сообщил заместитель российского министра обороны Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

АПЛ проекта «Ясень» Пресс-служба МО РФ

«В интересах Военно-морского флота поставлено две новые атомные и одна большая дизель-электрическая подводные лодки», — доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Помимо того, замминистра обороны добавил, что также флотом было получено два новых боевых катера, один береговой радиолокационный ракетный комплекс «Монолит-БР», а также четыре новых и четыре отремонтированных самолета морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко рассказал, что самой малошумной субмариной в ВМФ России стала многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» («Ясень-М», проект 885-М).