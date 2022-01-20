Сербия, 20 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Горнолыжный центр Брезовица на территории сербского муниципалитета Штрпце на юге Косово и Метохии перешел в собственность сепаратистского Косово. Эту информацию 19 января потвердил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Snownjeri Брезовица

По словам Курти, косовское агентство по приватизации и муниципалитет Штрпце провели фискализацию сербского предприятия «Ски-центр Брезовица», после чего оно было введено в финансовую и юридическую систему сепаратистского Косово. Без проведенной фискализации функционирование предприятия оказалось бы под вопросом, отметил Курти.

Тем временем депутат муниципального парламента Штрпце Славиша Васильевич считает, что горнолыжный курорт Брезовица, который находился в собственности предприятия «Инекс Интерэкспорт Белград» и «Горнолыжных курортов Сербии», косовское агентство по приватизации взяло под контроль в конце 2020 года, а в начале текущего года был выбран новый совет директоров, в состав которого вошли представители сербов и албанцев.

По его словам, власти в Приштине забрали горнолыжный курорт при содействии местных властей в Штрпце.

«Очевидно, что это было сделано в координации с муниципалитетом Штрпце. Тогда местные власти молчали обо всех этих процессах. Теперь очевидно, что все было сделано в координации с муниципалитетом и с косовским Агентством по приватизации», — заявил Васильевич в эфире телеканала RTV KiM.

Васильевич добавил, что конечная цель — отнять имущество у первоначальных владельцев — предприятия «Инекс Интерэкспорт Белград» и «Горнолыжных курортов Сербии» и передать его муниципалитету Штрпце. «На днях предприятие вошло в процесс фискализации, и после 22 лет оно функционирует в рамках юридической и финансовой системы Косово», — отметил он. По словам Васильевича, весь процесс непрозрачен, и нет гарантии, что интересы работников горнолыжного курорта, так же, как и первоначального владельца, были при этом учтены.

Напомним, что горнолыжный курорт Брезовица на северных и северо-западных склонах национального парка Шар-планина был основан в 1954 году.