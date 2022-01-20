Ярославль, 20 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют бассейн «Лазурный». Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Госстройэкспертиза России»

City-yaroslavl.ru Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Здание бассейна расположено в Ленинском районе Ярославля. Оно было построено ещё в семидесятых годах прошлого века на улице Чкалова. Сейчас «Лазурный» находится в собственности города и нуждается в капитальном ремонте.

Проект, который уже одобрило региональное ГАУ «Яргосстройэкспертиза», предусматривает обновление водоснабжения, электроснабжения, водоподготовки, водоотведения, отопления и вентиляции всего спортивного комплекса. Ещё капитально отремонтируют чаши бассейнов и полы вокруг них, а так же санитарно-технические помещения и ограждения у здания.

Проектировщиком выступило ООО «Северстрой», застройщик — муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №4».