Москва, , 14:18 — REGNUM Постоянное совершенствование банковских сервисов, часть общей тенденции развития цифровой составляющей нашего общества, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Банковская карта Orgsmi.ru

«Внедрение в систему денежного обращения такого финансового инструмента, как виртуальная банковская карта — несомненный позитив. В развитии данного сервиса заинтересованы и банки (это удешевляет эмиссию карт) и клиенты (ввиду элементарного удобства использования).

Успехи по распространению виртуальных платежей, несомненны. Однако не следует ожидать, в обозримом будущем, их тотального доминирования в структуре расчетов. Связано это с рядом специфических социально-экономических причин, характеризующих сложившиеся в России реалии.

Разумеется, в крупных финансовых центрах и регионах, отличающихся динамичных хозяйственным развитием, процесс внедрения передовых технологий в систему платежей будет идти достаточно динамично. Однако экономическая география России сложна и отличается крайней региональной неоднородностью.

Во многих населенных пунктах торговые точки работают либо не со стабильным подключением к интернету, либо вообще, вынуждены осуществлять расчеты исключительно в наличной форме.

Заниматься отладкой работы финансовых сервисов и инициировать проведение качественных линий коммуникации, для крупных банковских структур, часто выглядит экономически не оправданным.

Особенно, когда дело касается депрессивных территорий, не сулящих значительного финансового оборота. Ситуация усугубляется вытеснением региональных кредитных учреждений, которые могли бы быть заинтересованы в местной клиентуре. То есть самую серьезную конкуренцию виртуальной карте придется выдержать не со своим пластиковым оппонентом, а со стороны наличных денег.

Здесь может помочь только национальная программа повсеместного развития широкополосного интернета или открытие специальных расчетно-кредитных центров, деятельность которых ограничивалась бы конкретной территорией.

Следует учитывать и наличие параллельного денежного обращения, обслуживающего теневой сектор российской экономики. Его доля по-прежнему остается высокой в хозяйственной структуре нашей страны, составляя порядка 20% от ВВП.

Понятно, что «безболезненно удалить» их общественного механизма этот элемент, постоянно генерирующий потребность в наличке, возможно лишь усиливая легальную экономику и улучшая жизнь граждан.

Да и, сам по себе, отказ от пластика, предполагает не только некий (пусть и минимальный) уровень цифровой и финансовой грамотности, но и достижение определенного уровня благосостояния населения.

Для того, чтобы пользоваться, «продвинутыми» финансовыми сервисами, нужно не только быть обладателем смартфона, но и иметь возможность поддерживать работу личного интернета, а также сопутствующих опций, включая услуги кредитного учреждения.

То есть помимо технологических и экономических ограничений, определенные барьеры на пути продвижение в массы передовых банковских практик накладывает социальный аспект, связанный с сильнейшей дифференциацией в доходах населения.

Таким образом, превращение безналичных платежей, в целом, и, их абсолютно виртуализированной разновидности, в частности, в абсолютно доминирующую форму расчетов, зиждется на ряде условий, которые отодвигают саму возможность ее осуществления в неопределенно далекое будущее.

Конечно, постепенное вытеснение пластиковых карт их виртуальными аналогами представляет, вполне естественным процессом. В этом смысле, достижение паритета между данными платежными инструментами будет достигнуто уже в ближайшее время.

Однако ожидать полной замены пластика в границах ближайших 5−8 лет не стоит. Не говоря уже о конкуренции со стороны наличных расчетов, актуальность которых может быть снижена лишь на основе динамичного социально-экономического и технологического развития страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков считает, что в России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью.

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