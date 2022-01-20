Дейр-эз-Зор, Сирия, 20 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Отряд курдского ополчения попал в засаду во время патрулирования восточных районов провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом 20 января сообщает информационное агентство SANA.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда самообороны YPG в СДС

По данным журналистов, отряд ополчения был обстрелян из пулемёта в окрестностях города Хаджин. В результате нападения один ополченец был убит, а двое других получили ранения.

Местные источники агентства сообщили, что атака была организована местными силами сопротивления, выступающими против американской оккупации восточных районов Сирии.

Партизаны регулярно нападают на конвои курдского ополчения и обстреливают военные базы контингента армии США, незаконно находящегося на сирийской территории.