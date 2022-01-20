Варшава, 20 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. 19 января кандидат президента США Джо Байдена на пост посла США в Польше Марк Бжезинский был торжественно приведен к присяге в Белом доме. Присягу принимала вице-президент США Камала Харрис. Об этом сообщает Polskie Radio.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

Во время церемонии в Белом доме Бжезинский назвал Польшу верным союзником США и заявил, что будет работать над укреплением военного и экономического сотрудничества в регионе в рамках инициативы «Троеморье», а также сотрудничать с польскими властями в поддержке Украины и демократических устремлений в Белоруссии.

Он также говорил о проблемах в области прав ЛГБТ-сообщества и свободе СМИ в Польше. По его словам, он будет работать и в данных сферах. Ранее Марк Бжезинский занимал должности в Совете национальной безопасности и Пентагоне. Он также был послом США в Швеции.

Марк Бжезинский — сын бывшего советника президента США по национальной безопасности и известного американского политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского.