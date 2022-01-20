Кабул, 20 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Джаузджан сообщили СМИ, что они арестовали шесть человек за охоту на птиц в провинции.

Wikimedia.org На охоте

По сообщению государственного информационного агентства «Бахтар», связанного с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эти люди были арестованы 20 января по обвинению в охоте на птиц и нанесении ущерба дикой природе.

Официальные лица в Джаузджане добавили, что недавно совместно с полицейским управлением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции было создано специальное подразделение для защиты исторических памятников и дикой природы.

Это подразделение действует в рамках отдела информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане.

Ранее правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что вырубка лесов и угроза дикой природе преследуются законом.