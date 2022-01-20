Лос-Анджелес, США, 20 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:104.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. В составе «Индианы» защитник Карис ЛеВерт набрал 30 очков.

«Индиана» одержала 16-ю победу в 45 матчах и занимает 26-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 23-е поражение в 45 играх и идут на 19-м месте.

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