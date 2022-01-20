Куала-Лумпур, 20 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Пять граждан Индонезии погибли в результате кораблекрушения в Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

Инцидент произошел в водах Пенгеранга в Малайзии 20 января 2022 года.

На затонувшем судне находились 27 человек: 19 выжили, пять человек погибли, а один пропал без вести.

Генеральное консульство Индонезии в Джохор-Бару будет содействовать процессу опознания и репатриации погибших индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.