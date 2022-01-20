Москва, , 14:08 — REGNUM Доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота, затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в СКР.

Скифское золото Крыма

Подробный отчет о ходе процессуальной проверки в связи с вывозом более 2 тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, поручено предоставить руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Также Главному следственному управлению СК России поручено оказать всю необходимую помощб крымским коллегам.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух тысяч экспонатов были отправлены в 2013 году из крымских музеев в Амстердам на выставку. После воссоединения России с Крымом права на коллекцию, оставшуюся в Амстердаме, заявила Украины. 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины. 19 января стало известно о начале процессуальной проверки по факту хищения скифского золота из музеев Крыма.