* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 14:07 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили около 300 муниципальных служащих Герата. Об этом газете «8 Собх» на условиях анонимности сообщил заслуживающий доверия источник в Герате.

Увольнение Pixabay.com

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали происходящее.

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Собеседник издания отметил, что большинство из этих людей давно работают на должностях второго, третьего, четвертого и пятого уровней и имеют большой опыт. Источник также сообщил, что в первые дни своего правления в провинции талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили опытных сотрудников и назначили на их место свой персонал.

Уточняется, что большинство уволенных из мэрии Герата были квалифицированными и опытными работниками, но их заменили люди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеющие необходимого опыта. Среди уволенных, по данным источника, — заместитель мэра Герата, главы 15 районов Герата, начальники отделов мэрии, администраторы, сотрудники сферы образования и простые служащие.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принимают во внимание специализацию, профессионализм и образование при назначении людей на государственные должности различного уровня, главным критерием отбора является принадлежность к военным структурам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил источник.

Увольнение профессионалов с опытом работы и назначение на эти должности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали резкую реакцию некоторых граждан и гражданских активистов Герата. Масуд Муслим, гражданский активист из Герата, сказал «8 Собх», что увольнение бывших сотрудников и назначение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мэрию Герата увеличит разрыв между народом и правительством, возглавляемым радикалами.

Некоторые жители города говорят, что мэрии Герата требуется больше профессиональных кадров, чем любому другому учреждению.

«Для нас не имеет значения, кто работает в мэрии: люди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или бывшие сотрудники. Это должны быть люди, знакомые с городскими делами, потому что каждый год мы страдаем из-за неэффективности муниципальных служащих», — прокомментировал Джунейд Азизи, житель Герата.

Официальные источники в правительстве, возглавляемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока не дают комментариев. Тем временем местные представители радикалов в Герате отказались отвечать на неоднократные звонки; однако, действующий сотрудник городской администрации Герата подтвердил газете «8 Собх» увольнение сотрудников, заявив, что зарплата за предыдущие месяцы уволенным будет выплачена.

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Источник также сообщил, что большинство из этих людей до сих пор официально не уволены, но их попросили пока оставаться дома.

«Никто не был уволен беспричинно, но большинство из этих людей отсутствовали на работе или были замешаны в коррупции», — пояснил он.

В то же время уволенные сотрудники не согласны с этим. Необходимо отметить, в последнее время широко критикуется практика увольнения опытных сотрудников и назначение на их место людей, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде других государственных ведомств.