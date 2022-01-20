Улёты, Забайкальский край, , 14:07 — REGNUM В Забайкалье прокуратура проводит проверку по факту отсутствия школьного автобуса в Улетовском районе. Как сообщает сегодня, 20 января, пресс-служба надзорного ведомства, поводом послужили публикации в СМИ об отсутствии школьного автобуса для подвоза учеников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дровяннинская средняя общеобразовательная школа» из четырех населенных пунктов — Красная Речка, Гнилушка, Голубичная и Татаурово.

Школьные автобусы Orenburg-gov.ru

Поручение об этом дал сегодня прокурор Забайкальского края Максим Ершов. В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят действия и решения уполномоченных органов и организаций, направленных на обеспечение права детей на образование.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, судебного понуждения к исполнению обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в безвыходном положении оказались ученики из села Молодёжное Ребрихинского района Алтайского края: они вынуждены были добираться до школы в селе Паново своим ходом. А это два километра в одну сторону по обледенелой после снегопадов дороге.

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