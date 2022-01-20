Милуоки, США, 20 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:114.

Nba.com Яннис Адетокунбо

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. В составе «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морант сделал дабл-дабл из 33 очков и 14 результативных передач.

«Милуоки» одержал 28-ю победу в 47 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» потерпел 16-е поражение в 47 играх и идёт на третьем месте.

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