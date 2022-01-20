Москва, 20 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России вырос благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Permkrai.ru Экспорт

«Нефтяные кризисы 2014—2015, 2020 гг. обрушивали мировые рынки и снижали цены на энергоносители до минимального уровня, ставя тем самым под угрозу формирование бюджета России, основные доходы которой определялись нефтегазовым сектором.

По данным Минфина России, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2014 г. составляла 7 трлн 433,8 млрд руб. (51,3%). В 2015 г. нефтегазовые доходы принесли бюджету 5 трлн 862,7 млрд руб. (42,9%), а по состоянию на март 2016 г. формировали 37,4% от общих доходов бюджета.

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации и уменьшения зависимости бюджета страны от нефтяных доходов в 2018—2020 гг. Владимиром Путиным были подписаны указы «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года и до 2030 года» и стали реализовываться национальные проекты.

В числе важнейших — проект «Международная кооперация и экспорт». Проект ставит своей целью две задачи:

1. Формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг конкурентоспособных на мировом рынке производств не сырьевых товаров (работ, услуг), доля которых составляла бы не менее 20 процентов ВВП страны;

2. Достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долларов США в год.

Проект «Международная кооперация и экспорт» и созданный в рамках его реализации Российский экспортный центр начали приносить свои положительные результаты. По итогам 2018 года ННЭ составил $154,3 млрд, по итогам 2019 года — $155,1 млрд, а по итогам 2020 года ННЭ достиг $161,3 млрд.

В 2021 году ННЭ России превысил $191 млрд и стал сравним с величиной экспортируемых из России углеводородов ($216 млрд). На этом фоне доля нефтегазового сектора в ВВП в 2019 году составляла 19,2%, а в 2020 году стала равной 15,2% ВВП.

Налицо положительная динамика роста ННЭ из России и снижение вклада нефтегазового сектора в ВВП. Основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция, машиностроение, продовольствие и химические товары, доли которых выросли по сравнению с прошлым годом.

На фоне пандемии коронавируса вырос спрос зарубежных покупателей на вакцину от коронавируса, лекарства и медицинские тест-системы, медицинскую аппаратуру бумажную и пластиковую тару и упаковку.

Дальнейшей целью развития ННЭ на следующие восемь лет станет достижение 70%-ного прироста его объема к 2030 году.

Для достижения этих целей нужны программы увеличения количества поддержки действующих экспортеров, трансформационные процессы в экономике, создания комфортной экологической среды для экспортных компаний.

Цифровая платформа «Мой экспорт» и другие разработки обеспечат экспортеров всей необходимой информацией», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году превысил $191 млрд, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

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