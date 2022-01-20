Лондон, 20 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе опустились ниже отметки $860 за тысячу кубометров. Это 20 января следует из данных лондонской биржи ICE.

adam_gorka Природный газ

По информации торговой площадки, стоимость февральских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах в течение последнего часа находится в диапазоне $830−845 за тысячу кубометров.

При этом расчетная стоимость голубого топлива 19 января составил $883,3 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января правительство Северной Македонии по предложению комиссии по координации в системе кризисного управления ввело режим чрезвычайного положения в сфере обеспечения поставок тепловой энергии.