Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Из-за сложнейшей внутриполитической обстановки США могут в скором времени превратиться в Украину, пишут профессор государственного управления Гарвардского университета Стивен Левицкий и профессор политологии Университета Торонто Лукан Уэй в статье, вышедшей 20 января в Foreign Affairs.

Они отмечают, что когда год назад Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента, многие американцы вздохнули с облегчением. Попытки бывшего президента страны Дональда Трампа пытался «украсть» выборы, но потерпел неудачу. И хотя «спровоцированный» им 6 января 2021 года погром в здании Капитолия и потряс до основания демократическую систему США, ее обрушить он не смог.

«Однако Байден пробыл у власти уже целый год, а угроза американской демократии не стала меньше. Хотя демократические институты США пережили правление Трампа, они сильно ослабли», — подчеркнули Левицкий и Уэй.

«Более того, Республиканская партия радикализировалась и превратилась в экстремистскую, антидемократическую силу, которая ставит под угрозу конституционный порядок США», — добавили они.

Однако США движутся не к автократии «в российском или венгерском стиле», как предупреждают некоторые аналитики, а к чему-то иному: периоду затяжной нестабильности режима, который будет характеризоваться неоднократными конституционными кризисами, усилением политического насилия и, возможно, периодами авторитарного правления. Вину за подобное положение дел Левицкий и Уэй возлагают на Республиканскую партию, которая ограничила доступ к избирательным урнам некоторым категориям жителей страны, отказалась от своей приверженности демократическим правилам игры, по-прежнему по большей части не признала открыто победу Байдена на выборах.

«Угрозы американской демократии нарастают. Если Трамп или его единомышленник-республиканец одержат победу на президентских выборах в 2024 году (с помощью фальсификаций или без них), новая администрация почти наверняка политизирует федеральную бюрократию и задействует государственный аппарат против своих соперников», — предостерегли авторы.

Тем не менее хотя угроза краха демократии в США реальна, вероятность скатывания к автократии невелика в связи с тем, что в стране существуют определенные препятствия для такого развития событий, в частности, действенная оппозиция в лице Демократической партии и институтов.

«Похоже, что США движутся не к автократии, а к ситуации хронической нестабильности», — обратили внимание Левицкий и Уэй, подчеркнув, что такое положение вещей будет сопряжено с частыми конституционными кризисами и серьезными конфликтами между президентами и Конгрессом.

Скорее всего США ждет эпоха, когда в стране будет то демократия, при которой из-за имеющихся противоречий нельзя будет ничего решить, то авторитарное правление, в рамках которого претенденты на власть будут идти на превышение своих полномочий, закрывать глаза на экстремизм и даже поощрять его, чтобы склонить чашу электоральных весов в свою пользу.

«В этом смысле США по своей политике может стать похожей не на Россию, а на соседнюю Украину, которая десятилетиями колебалась между демократией и конкурентным авторитаризмом, в зависимости от того, какие силы контролируют исполнительную власть», — указали они.

Американская демократия остается под угрозой, заключают Левицкий и Уэй. Хотя Соединенные Штаты, вероятно, не пойдут по пути России и Венгрии, продолжительный конфликт между могущественными авторитарными и демократическими силами может привести к изнурительной и насильственной нестабильности режима на долгие годы.