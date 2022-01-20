Вашингтон, 20 января 2022, 14:05 — REGNUM Из-за сложнейшей внутриполитической обстановки США могут в скором времени превратиться в Украину, пишут профессор государственного управления Гарвардского университета Стивен Левицкий и профессор политологии Университета Торонто Лукан Уэй в статье, вышедшей 20 января в Foreign Affairs.
Они отмечают, что когда год назад Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента, многие американцы вздохнули с облегчением. Попытки бывшего президента страны Дональда Трампа пытался «украсть» выборы, но потерпел неудачу. И хотя «спровоцированный» им 6 января 2021 года погром в здании Капитолия и потряс до основания демократическую систему США, ее обрушить он не смог.
Однако США движутся не к автократии «в российском или венгерском стиле», как предупреждают некоторые аналитики, а к чему-то иному: периоду затяжной нестабильности режима, который будет характеризоваться неоднократными конституционными кризисами, усилением политического насилия и, возможно, периодами авторитарного правления. Вину за подобное положение дел Левицкий и Уэй возлагают на Республиканскую партию, которая ограничила доступ к избирательным урнам некоторым категориям жителей страны, отказалась от своей приверженности демократическим правилам игры, по-прежнему по большей части не признала открыто победу Байдена на выборах.
Тем не менее хотя угроза краха демократии в США реальна, вероятность скатывания к автократии невелика в связи с тем, что в стране существуют определенные препятствия для такого развития событий, в частности, действенная оппозиция в лице Демократической партии и институтов.
Скорее всего США ждет эпоха, когда в стране будет то демократия, при которой из-за имеющихся противоречий нельзя будет ничего решить, то авторитарное правление, в рамках которого претенденты на власть будут идти на превышение своих полномочий, закрывать глаза на экстремизм и даже поощрять его, чтобы склонить чашу электоральных весов в свою пользу.
Американская демократия остается под угрозой, заключают Левицкий и Уэй. Хотя Соединенные Штаты, вероятно, не пойдут по пути России и Венгрии, продолжительный конфликт между могущественными авторитарными и демократическими силами может привести к изнурительной и насильственной нестабильности режима на долгие годы.