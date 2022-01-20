Приштина, , 14:11 — REGNUM В Косово 19 января прибыла новая глава миссии ООН в крае УНМИК Каролин Зиаде. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Сразу по прибытии в Косово Зиаде заявила о том, что УНМИК поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, проходящий при посредничестве Евросоюза. Политик пообещала, что под ее руководством УНМИК будет привержена поддержке институтов и народа Косово в достижении мира и процветания.

«Жду с нетерпением сотрудничества с властями Косово и гражданским обществом и нашими международными партнерами в Косово и регионе.

Под моим руководством УНМИК будет по-прежнему привержена поддержке институтов и властей Косово в достижении мирного и процветающего будущего посредством продвижения прав человека, построения доверия между представителями национальных меньшинств и усиления двигателей позитивных перемен, включая женщин и молодежь.

Каролин Зиаде УНМИК останется приверженной поддержке диалога, облегченного Евросоюзом для достижения всеобъемлющего мирного соглашения о долгосрочном примирении».

УНМИК — временная гражданская администрация ООН в сербском крае Косово и Метохия, действующая на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 1999 года.

С 2006 года продолжается сокращение Миссии и передача полномочий Силам законности, правопорядка и жандармерии ЕС в Косово (EULEX), в рамках которого с декабря 2008 года по июль 2009 проведено кардинальное реформирование Миссии ООН в Косове и существенное сокращение её персонала.

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