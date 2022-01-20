Улан-Батор, , 14:04 — REGNUM Инфляции в Улан-Баторе в декабре 2021 года достигла 13,4%, сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

Монгольские тугрики

Таким образом рост цен в столице Монголии превысил прогнозы Центрального банка страны, ранее сообщавший, что уровень инфляции до середины 2022 года составит не более 12%.

По данным Национального статистического комитета Монголии, инфляция достигла 13,4%, из которых 5,6 пункта или 41,8% пришлось на рост цен на продукты питания, напитки и воду.

В Монголии в прошлом году сильно подорожали овощи и фрукты, а также другие виды продуктов. Цены на эти продукты возросли на 26%.

Также за этот период тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились на 15,3%, а цены на лекарственные препараты и медицинские услуги выросли на 7,5%.

Экономисты считают, что главной причиной повышения уровня инфляции стало закрытие границы Китая. С октября 2021 года в Монголии начали растут цены на продукты и другие товары из-за закрытия пограничного перехода Эрен-Хото-Замын-Ууд. После закрытия границы в Монголии, которая импортирует более 80 свежих фруктов и овощей из Китая через Эрен-Хото-Замын-Ууд, появился дефицит овощей и других продуктов увеличилась цена. Пока не ясно, когда власти Китая решат об открытии границы, а в Монголии продолжается повышение цены и дефицит овощей и других продуктов.