Москва, 20 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах РФ больше 71%, таковы итоги 2021 года. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 20 января в ходе Единого дня военной приёмки.

Mil.ru Сергей Шойгу

Он отметил, что уровень исправности военной техники в войсках — 95%. При этом военные активно используют новую боевую технику, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок и соревнований.

«Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил — до 89,1%», — констатировал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в России сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как сообщало ИА REGNUM, ему также доложили о поступлении в РВСН в конце минувшего года 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард».

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