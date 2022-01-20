Оренбург, , 14:03 — REGNUM В Оренбурге отмечен рост числа нападений бродячих животных на людей. Об этом сообщает областной минздрав, приводя в качестве примера статистику по пострадавшим от укусов собак пациентам горбольницы № 4.

Злая собака (сс) freegr

За 2021 год зарегистрировано 376 таких случаев, из них 177 животных оказались домашними, а 199 — беспризорными. За январь 2022 года в клинику обратились уже более 35 человек.

Покусанных оренбуржцев госпитализируют, как минимум на сутки. Лечение назначается в зависимости от ситуации. Если известно, какое именно животное нанесло увечья, то в течение десяти дней пострадавший получит еще три прививки против бешенства и его снимут с учёта. Если же агрессивная собака окажется безнадзорной, то пострадавшему человеку придётся получить шесть уколов на протяжении 90 дней. Не исключаются и инфекционные осложнения, тогда ситуации параллельно с вакцинацией назначают антибиотики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оренбуржцы неоднократно жаловались на то, что областной центр оккупировали бездомные собаки. В соцсетях пользователи делились фотографиями и видео с кадрами стай собак.

Областные власти заявили, что в 2022 году на отлов, содержание и стерилизацию бездомны животных направят больше 30 млн рублей против 25 млн рублей, выделенных в 2021 году. Между тем люди по-прежнему недовольны ситуацией в городе. Гарантии, что привитые и стерилизованные животные не будут нападать на человека, нет. В Оренбурге до сих пор нет муниципального приюта для животных.

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