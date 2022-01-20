Сеул, , 14:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, поручил правительству страны приложить все усилия для создания антиковидных мер, адаптированных к штамму «Омикрон». Об этом сообщает MBC со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, глава государства, заявил, что в настоящее время штамм «Омикрон» является доминирующим в стране.

Мун Чжэ Ин указал на сокращение числа тяжелобольных пациентов, а также выразил уверенность в том, что южнокорейцы смогут победить этот штамм все вместе.

Он также выразил благодарность гражданам и работникам здравоохранения за их усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6603 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 712 503.

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