Москва, , 14:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий, кто может оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект принимается в рамках исполнения постановления Конституционного суда.

Речь идет о норме Семейного кодекса, где предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда.

Уточняется, что запись об отце ребенка может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка.

Соответствующее требование подлежит удовлетворению в случае нарушения требований указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.

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