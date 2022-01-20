Абакан, 20 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Против бывшего сотрудника следственного управления СКР в Хакасии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в Следственном комитете РФ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным ведомства, о ходе расследования этого дела поручил доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.

Материалы проверки о причастности мужчины и его бывшей супруги к мошенническим действиям поступили в СКР из республиканского УФСБ. Уточняется, что фигурант дела является бывшим сотрудником следственного управления, а ныне оказывает юридические услуги.

По версии следствия, в январе 2022 года к фигуранту обратилась женщина по юридическому вопросу (об оказании помощи в смягчении режима содержания её дочери, осуждённой за незаконный оборот наркотиков, в исправительном учреждении Хакасии). Подозреваемые, желая извлечь материальную выгоду, решили похитить у женщины деньги.

Они пообещали ей решить вопрос за 450 тысяч рублей, однако на деле решать его не собирались. Женщина передала подозреваемым 50 тысяч рублей, а через несколько дней ещё 250 тысяч. В момент получения денег нагрянули сотрудники УФСБ.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщениям местных и федеральных массмедиа, речь идёт о бывшем первом заместителе руководителя СУ СКР по Хакасии Вячеславе Павине.