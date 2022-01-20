Уфа, , 14:48 — REGNUM Проверку по факту размещения в СМИ информации о нарушении трудовых прав медицинских работников из Ишимбайского района начала прокуратура в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«В ходе проверки будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов, качества оказания скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медучреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники скорой помощи в Башкирии могут провести «итальянскую забастовку».

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