Новосибирск, , 13:55 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 20 января, начался судебный процесс в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Л. Об этом сообщила редакция «НГС Новости».

Коррупция (сс) sajinka2

Ранее выяснилось, что он организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей через подконтрольное ему юридическое лицо при посредничестве привлечённого им бывшего сотрудника комитета рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, вину он признал в полном объёме.

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