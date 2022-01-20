Москва, 20 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В России продолжается перевооружение ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Так, в конце 2021 года РВСН получили 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард». Об этом 20 января в ходе единого дня приемки военной продукции сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Mil.ru Ракетные комплексы «Ярс»

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«В четвертом квартале 2021 года принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования «Ярс» и «Авангард», — доложил Криворучко главе Минобороны Сергею Шойгу.

Кроме того, по его словам, войска получили четыре шахтные и три автономные пусковые установки, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетный комплекс «Ярс» в США включили в пятёрку наиболее опасных видов вооружений, которыми обладает Россия.