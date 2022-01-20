Москва, 20 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Вопрос о возможном визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву следует задать российскому внешнеполитическому ведомству. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 20 января журналистам.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Ранее венгерский министр иностранных делПетер Сийярто сообщил, что Орбан намерен прибыть в Москву 1 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, при этом политик предположил, что преодоление энергетического кризиса в Европе возможно через заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа.

«Нужно пока в наш МИД обратиться», — так ответил Песков на просьбу подтвердить визит Орбана.

Он заверил, что Кремль своевременно проинформирует об этом событии представителей СМИ.

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