Москва, 20 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий расширение применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, а также усиление контроля за применением касс на рынках и ярмарках, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы скоро от наличных расчетов уйдем, будет все в безналичных», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Законопроект, в частности, сокращает перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применение ККТ.

При этом не пользоваться ККТ можно организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), применяющим единый сельхозналог (ЕСХН), а также при розничной купле-продаже на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест, общая площадь которых, включая места для хранения товаров, не превышает 15 квадратных метров.

Также кассами могут не пользоваться граждане, торгующие овощами, фруктами со своих дачных участков.

Кроме того, согласно инициативе правительства, компании, управляющие рынками, смогут проверять факт регистрации (перерегистрации) ККТ через сайт Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Законопроект направлен на расширение безналичных платежей для контроля за бизнесом, отметил замглавы Алексей Сазанов.

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В Госдуме уверены, что принятие закона приведет к росту цен на рынках, ведь обслуживание таких касс дорого обходится.