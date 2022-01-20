Минск, , 13:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова переболел коронавирусной инфекцией, на этот раз заразившись штаммом «Омикрон». Об этом белорусский лидер рассказал 20 января в ходе встречи с главой Республики Тува Владиславом Ховалыгом, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Лукашенко, штамм «Омикрон» является уже совершенно другим вирусом и, возможно, по его мнению, стал уже почти как обычный вирус гриппа.

«Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим «Омикроном» — переболел», — сказал он.

«Он пневмонии (штамм «Омикрон») не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Китай планомерно выходят в своих отношениях на новый этап «железного братства».