Челябинск, , 13:51 — REGNUM В школах Челябинска правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств. Об этом сообщили 20 января журналистам в мэрии.

Счеты в школе

Марина Захарова © ИА REGNUM

«Никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено», — отметили в городской администрации. И подчеркнули, что силовики продолжают обследовать здания и прилегающие территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Челябинска срочно пришлось отменить занятия. Причиной стали анонимные сообщения с угрозами.

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