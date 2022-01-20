Челябинск, 20 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В школах Челябинска правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств. Об этом сообщили 20 января журналистам в мэрии.

Марина Захарова ИА REGNUM Счеты в школе

«Никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено», — отметили в городской администрации. И подчеркнули, что силовики продолжают обследовать здания и прилегающие территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Челябинска срочно пришлось отменить занятия. Причиной стали анонимные сообщения с угрозами.