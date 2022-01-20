Ереван, 20 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Ереван представил Баку ряд предложений по созданию ситуации благоприятной для того, чтобы начать работу по демаркации армяно-азербайджанской границы. Об этом 20 января сообщил на брифинге секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Он рассказал, что армянская сторона предложила опираться на советские карты и по ним «зеркально» отвести войска. Если в «нейтральной» зоне окажутся населённые пункты, то пограничники будут находиться рядом.

«В случае демаркации и делимитации ни одна община, или территория Республики Армения не могут оказаться в нейтральной зоне. Такого вопроса нет», — пообещал Григорян.

Глава Совбеза подчеркнул, что отвод войск по картам СССР и делимитация границы — разные процессы.

Напомним, Баку в 2021 году начал самостоятельно «корректировать» границу армяно-азербайджанскую границу. Военнослужащие ВС Азербайджана заняли часть территории в Сюникской области Армении возле Чёрного озера. Также Баку установил таможенные посты участке дороги Горис — Капан, проходящей в той же области.