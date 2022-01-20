София, , 13:49 — REGNUM Болгарская полиция задержала двух жителей Пловдивской области (Южно-Центральный регион Болгарии), подозреваемых в громком ограблении казино Пловдива. Об этом 20 января сообщила софийская газета «24 часа».

Арест Nbmlawyers.com

Детали операции не разглашаются. Известно лишь, что на след подозреваемых правоохранители вышли благодаря агентурной информации. По соответствующим обвинениям перед судом предстанут 41-летний мужчина и его 23-летний племянник. Они уже полностью признали свою вину и сейчас активно сотрудничают со следствием.

Напомним, 5 декабря 2021-го года двое мужчин ворвались в зал крупнейшего казино в Пловдиве и, угрожая администратору огнестрельным оружием, похитили из кассы заведения более 20 000 левов ($11,6 тыс.). При этом грабителям удалось оторваться от полицейской погони.