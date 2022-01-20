Москва, , 13:47 — REGNUM Большая кольцевая линия метро Москвы замкнётся уже в 2022 году, заявил 20 января мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы с вами открывали десять станций метро. Никогда такого объёма одновременно не запускалось. Надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнётся. И в конце 2023, в 2024 будет уже функционировать самое большое метрокольцо в мире», — сказал мэр.

По словам Собянина, эти проекты должны разгрузить многие транспортные проблемы.