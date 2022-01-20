Москва, 20 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия метро Москвы замкнётся уже в 2022 году, заявил 20 января мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы с вами открывали десять станций метро. Никогда такого объёма одновременно не запускалось. Надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнётся. И в конце 2023, в 2024 будет уже функционировать самое большое метрокольцо в мире», — сказал мэр.

По словам Собянина, эти проекты должны разгрузить многие транспортные проблемы.