Краснодар, 20 января 2022, 13:46 — REGNUM В Краснодарском крае арестован призывник, обвиняемый в осквернении памятника. Об этом в соцсетях сообщил защитник фигуранта дела.
https://www.instagram.com/p/CY8ajjRoxw8/
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях и СМИ появились видеокадры, на которых призывник «отрабатывает» силовые приёмы на памятнике погибшим воинам на территории воинской части на Кубани. Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества.
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