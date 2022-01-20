Краснодар, 20 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае арестован призывник, обвиняемый в осквернении памятника. Об этом в соцсетях сообщил защитник фигуранта дела.

Rusvesna.su Арест

«Взял под защиту обвиняемого по ч. 4 ст 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» (от штрафа до пяти). Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написал адвокат Алексей Аванесян.

https://www.instagram.com/p/CY8ajjRoxw8/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях и СМИ появились видеокадры, на которых призывник «отрабатывает» силовые приёмы на памятнике погибшим воинам на территории воинской части на Кубани. Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества.