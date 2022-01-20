Канберра, , 13:45 — REGNUM Апелляция сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его австралийской визы отклонена из-за того, что присутствие в стране невакцинированного спортсмена несёт риски для населения. Об этом говорится в судебном решении, которое опубликовано 20 января на сайте Федерального суда Австралии.

Новак Джокович IvanAndreevich

Отмечается, что судьи Джеймс Олсоп, Энтони Безанко и Дэвид О'Каллаган признали, что решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука об аннулировании визы Джоковича не было нелогичным или иррациональным.

Судьи решили, что население Австралии может сделать вывод, что Джокович выступает против вакцинации, поскольку он открыто говорит о том, что не привит.

По их мнению, теннисист может воодушевить людей, «в особенности молодых и впечатлительных», на то, чтобы подражать ему. Таким образом, поведение Джоковича «может побуждать к нарушению правил общественного здравоохранения», говорится в заключении.

Напомним, ранее Джокович был задержан в Австралии из-за того, сотрудники погранслужбы посчитали его документы об освобождении от вакцинации недостаточными. После разбирательства его визу аннулировали, но Джокович оспорил в суде это решение и выиграл дело. Тем не менее австралийские власти приняли повторное решение об аннулировании визы и депортации. Теннисист подал новую апелляцию, но её отклонили. После этого австралийские власти депортировали первую ракетку мира.

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