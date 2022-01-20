Вашингтон, 20 января 2022, 13:45 — REGNUM Президент США Джо Байден в очередной раз выступил в защиту вывода американских войск из Афганистана. Он сказал, что не будет извиняться за уход из Афганистана, который подвергся широкой критике.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) Gage Skidmore

Выступая 19 января на пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания в Белом доме, американский лидер сказал, что после 20 лет пребывания в Афганистане не существовало лёгких путей ухода.

«Если вы думаете, что кто-то может объединить Афганистан под властью единого правительства, поднимите руку», — заявил Байден на пресс-конференции.

Он повторил свои прежние слова, что Афганистан — это «кладбище империй», и что он «не имеет склонности к единству».

Президент США заявил, что стоимость недельного пребывания американских войск в Афганистане составляла около 1 миллиарда долларов и не существовало возможности мирного решения афганского конфликта.

«Вопрос заключался в том, продолжу ли я тратить столько денег в неделю в Афганистане? Я знал, что идея добиться успеха была очень призрачной, и существовала перспектива отправлять домой еще больше мешков с трупами», — сказал президент США.

При этом он выразил соболезнования близким людей, погибших при выводе войск США из Афганистана, когда террорист-смертник подорвался в аэропорту Кабула и погибло почти 200 афганских мирных жителей и 13 американских солдат.

Президент США обвинил в сложившейся ситуации администрацию бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и выступил в защиту августовской операции по эвакуации.

Он также сказал, что ему пришлось бы отправить еще больше войск, если бы он не вывел американские силы из Афганистана.

Байден сказал, что огорчен происходящим в результате «некомпетентности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Афганистане, но подчеркнул, что «в мире происходит так много событий, что мы не можем решить каждую проблему».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ушли из Афганистана в конце августа 2021 года после 20 лет пребывания в Исламской Республике. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул 15 августа, а поддерживаемый США президент Ашраф Гани бежал из страны.

Правительство Байдена подвергалось критике за то, что оно подготовило почву для правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и падения прежнего афганского правительства. Официальные лица США неоднократно отрицали обвинения.