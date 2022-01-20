Вашингтон, 20 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз выступил в защиту вывода американских войск из Афганистана. Он сказал, что не будет извиняться за уход из Афганистана, который подвергся широкой критике.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Выступая 19 января на пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания в Белом доме, американский лидер сказал, что после 20 лет пребывания в Афганистане не существовало лёгких путей ухода.

«Если вы думаете, что кто-то может объединить Афганистан под властью единого правительства, поднимите руку», — заявил Байден на пресс-конференции.

Он повторил свои прежние слова, что Афганистан — это «кладбище империй», и что он «не имеет склонности к единству».

Президент США заявил, что стоимость недельного пребывания американских войск в Афганистане составляла около 1 миллиарда долларов и не существовало возможности мирного решения афганского конфликта.

«Вопрос заключался в том, продолжу ли я тратить столько денег в неделю в Афганистане? Я знал, что идея добиться успеха была очень призрачной, и существовала перспектива отправлять домой еще больше мешков с трупами», — сказал президент США.

При этом он выразил соболезнования близким людей, погибших при выводе войск США из Афганистана, когда террорист-смертник подорвался в аэропорту Кабула и погибло почти 200 афганских мирных жителей и 13 американских солдат.

Президент США обвинил в сложившейся ситуации администрацию бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и выступил в защиту августовской операции по эвакуации.

Он также сказал, что ему пришлось бы отправить еще больше войск, если бы он не вывел американские силы из Афганистана.

Байден сказал, что огорчен происходящим в результате «некомпетентности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Афганистане, но подчеркнул, что «в мире происходит так много событий, что мы не можем решить каждую проблему».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ушли из Афганистана в конце августа 2021 года после 20 лет пребывания в Исламской Республике. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул 15 августа, а поддерживаемый США президент Ашраф Гани бежал из страны.

Правительство Байдена подвергалось критике за то, что оно подготовило почву для правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и падения прежнего афганского правительства. Официальные лица США неоднократно отрицали обвинения.