Москва, 20 января 2022, 13:46 — REGNUM Модель поведения Североатлантического альянса, который вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведет к распаду НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси.

Ибрагим Раиси
Ибрагим Раиси
Tasnim News Agency
«НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами, прикрытиями. Они угрожают независимым государствам, распространяя западную модель… Поведение, которое в конечном счёте приведёт к распаду», — заявил иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Раиси заявил, что в Иране видят ясные перспективы развития отношений с Россией.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Совместно противостоять США»: президент Ирана в Госдуме — трансляция»

Читайте также: Раиси видит возможности для усиления мирового влияния России и Ирана