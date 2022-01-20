Джакарта, , 13:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, существующее международное сотрудничество не обеспечивает постоянного решения проблемы.

«Текущее сотрудничество, такое как Covax Facility, является лишь временным решением, и роль ВОЗ не охватывает многие стратегические вопросы», — заявил глава индонезийского государства.

Джоко Видодо отметил, что G20 будет играть очень важную роль в развитии нынешней глобальной архитектуры устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии заявило, что все индонезийские граждане, проживающие в Тонга, находятся в безопасности после цунами, вызванного подводным извержением вулкана.

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