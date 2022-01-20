Париж, , 13:41 — REGNUM Французское председательство в ЕС ничего существенного в европейскую политику не привнесет, Евросоюз так и останется на вторых, если не третьих, ролях в мировой политике, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 января, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона на заседании Европарламента.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Макрон в своем выступлении заявил, что у Европы есть право самостоятельно определять свои интересы в мировой политике. Говоря об отношениях с Россией, президент Франции отметил, что Евросоюз должен не только координировать эти отношения с США, но и вести с Москвой разговор о коллективной безопасности самостоятельно.

« Если присмотреться к выступлению Эммануэля Макрона в Европейском парламенте, то это большей частью демонстрация политического бессилия, прикрытого словоблудием.

Вот он говорит о «суверенитете Европы», о её «праве самостоятельно определять свои интересы» — ну кто в такое поверит в самой Франции, в Европе, за её пределами? Или слова о том, что Европа «не может ограничиваться только реагированием на международные кризисы, она должна их предупреждать». На Украине мы увидели, как Европа умеет создавать кризисы, это да. Насколько эффективно она реагирует на кризисы, мы видим по бездарной деятельности в «нормандском формате». Там, добавлю, французы с немцами попытались ещё и исказить суть имеющихся договорённостей по урегулированию в Донбассе, переложить свою и Киева вину за этот конфликт на Россию. Где уж с такими подходами кризисы предупреждать!

Бездарно выглядит и идея «собственной европейской доктрины в области безопасности в дополнение к доктрине НАТО». Если европейская доктрина чему-то «в дополнение», то это уже не самостоятельная доктрина. С таким подходом судьбу Европы так и будут определять те, к чьим разработкам европейские идеи будут «в дополнение».

Завершу на показательной двойственности Макрона в отношении к нашей стране. Он хочет, чтобы «диалог» ЕС с Россией шел опять же «в дополнение» к политике санкций, и тогда, мол, повестка переговоров будет «полной». И ещё для полноты в неё будут добавлены прозвучавшие в ЕП обвинения нашей страны в «гибридных атаках», «манипуляции миграционными потоками», «кибератаках», использовании поставок газа в качестве инструмента давления. А другая-то сторона готова говорить на таком основании? Думаю, что для нашего руководства это уже давно пройденный этап.

То же самое касается и диалога по вопросам безопасности. Тезис Макрона о том, что «безопасность Европы неделима», правильный, но в России все знают, что Франция ничего не может противопоставить уже твёрдо озвученной американцами позиции, что НАТО продолжит двигаться в направлении российских границ.