Саратов, , 13:47 — REGNUM В Саратове 20 января возобновляют работу муниципальные катки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Катание на коньках Kristy2906

В настоящее время ведется подготовка льда. Каток на стадионе «Волга» откроют в 17:00, остальные катки начнут работу по обычному режиму. В пятницу, 21 января, в городе запланировано проведение дополнительной заливки льда, добавили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, катки в Саратове с начала 2022 года закрывали дважды: с 6 января — из-за оттепели, с 12 января — в связи с обильным снегопадом.

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